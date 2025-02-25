Van-Tahran Tren Seferleri Mart’ta Başlıyor

VAN-TAHRAN TREN SEFERLERİ BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van ile Tahran arasında yolcu tren seferlerinin başlayacağını duyurdu. 2019 ve 2020 yıllarında iki kent arasında yaklaşık 10 bin yolcu taşındığını belirten Uraloğlu, bu seferlerin yeniden faaliyete geçmesinin büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

SEFERLER KÜLTÜREL BAĞLARI GÜÇLENDİRECEK

Uraloğlu, Kovid-19 salgını sebebiyle seferlere ara verildiğini ifade ederek, “Türkiye ile İran arasındaki demir yolu işbirliği, bölgesel ulaşımın güçlenmesi ve turizm hareketliliğinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Tahran-Van treninin yeniden seferlere başlaması hem ekonomik hem de kültürel bağları daha da kuvvetlendirecektir.” açıklamasında bulundu.

İLK SEFER MART AYINDA GERÇEKLEŞECEK

Uraloğlu, trenin haftada iki kez karşılıklı sefer yapacağını hatırlatırken, “Tahran-Van Yolcu Treni pazar ve çarşamba Tahran’dan 12.35’te, Van’dan ise pazartesi ve perşembe saat 20.00’de hareket edecek.” dedi. Yolcular, 22 saatlik konforlu bir seyahat yapacak. Biletlerin ise 25 Şubat Salı günü satışa sunulacağı belirtildi. İlk sefer Tahran’dan 9 Mart’ta, Van’dan ise 10 Mart’ta gerçekleşecek.

SEFERLER KUŞETLİ VAGONLARLA YAPILACAK

Açıklamaya göre, İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek olan tren, 40 kişi kapasiteli 7 kuşetli vagondan oluşacak ve haftada iki kez karşılıklı sefer düzenleyecek. Türkiye’de biletler, TCDD Taşımacılık AŞ’nin uluslararası bilet satışına açık olan Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci), İstanbul (Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van gişelerinden temin edilebilecek.