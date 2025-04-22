Van Ve Sivas’Ta Üç Feci Kaza

Van’daki kaza, Güzeldere Tüneli yakınlarında, Gürpınar-Başkale kara yolunda gerçekleşti. Sürücüleri henüz belirlenemeyen bir yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci kazada, 4’ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazayla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi. Yerlikaya, “Bugün saat 16.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.” açıklamasını yaptı.

SİVAS’TA DA KAZA MEYDANA GELDİ

Sivas’ta ise öğretmen ve sağlık personelinin bulunduğu bir servis minibüsünün bir otomobille çarpıştığı bir kaza daha gerçekleşti. Bu kaza, Bağlı Çeltek köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 ATY 416 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen 58 AEJ 663 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve bazıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ayrıca, bölgede yaralılar için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter de görevlendirildi.

Yaralıları almak için kara yoluna inen helikopter, kazada yaralananları alarak kent merkezine götürdü. Kaza yerinde inceleme yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, “Kaza, Yıldız beldemizde görev yapan öğretmenlerimizi ve sağlık personelimizi taşıyan servis aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi olan 2 vatandaşımız var. Servis aracındaki 15 kamu personeli yaralı durumda. Onların durumunun hafif olduğunu düşünüyoruz ama hastanelerde kararı verilecek. Yaralılar ambulanslarla hastanelerimize sevk edildi.” şeklinde konuştu.