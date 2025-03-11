VAR Kayıtları YouTube’da Paylaşıldı

VAR KAYITLARI YAYINLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 27. haftasında gerçekleşen iki maça ait Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak YouTube üzerinden paylaştı. Videolar ile birlikte, maçların içeriği ve hakemlerin verdikleri kararlar detaylandırıldı.

ANTALYASPOR – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAKİ GELİŞMELER

Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında geçen mücadelede, 86. dakikada Antalyaspor’un kullandığı köşe vuruşu sonrasında VAR, hakem Cihan Aydın’ı uyardı. Ceza sahasında meydana gelen pozisyonda, Taha Şahin’in topa elle müdahale ettiğini belirleyen Aydın, penaltı kararı aldı.

TRABZONSPOR – HATAYSPOR MAÇINDAKİ OLAYLAR

Trabzonspor ve Hatayspor karşılaşmasında, ilk yarının 26. dakikasında Danylo Sikan’ın şutu sonrası hakem Alper Akarsu, elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Ancak VAR’dan gelen uyarıyla durumu tekrar değerlendirmeye alan Akarsu, topun vücuttan geldikten sonra kol pozisyonunu göz önünde bulundurarak, penaltı kararını iptal etti.

Aynı maçın 49. dakikasında ise Simon Banza’nın ceza sahasında yere düşmesi üzerine hakem Alper Akarsu, penaltıyı gösterdi. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Akarsu, oyuncular arasında bir temas olmadığını belirleyerek bu kararı da geri aldı.