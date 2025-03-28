Varank Hakkında Reklam İncelemesi Başlatıldı

ZAİF BOYKOT ÇAĞRISI ÜZERİNE KAHVE ZİNCİRİNE ZİYARET

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve diğer AK Parti’li vekiller, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısının ardından Ankara’daki bir kahve zincirinin şubesini ziyaret etti. Bu durumdan dolayı, AK Parti Milletvekili Mustafa Varank hakkında ‘Örtülü Reklam’ yaptığı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı.

İNCELEME SÜRECİ BAŞLADI

Mustafa Varank, sosyal medya hesabında paylaştığı bir mesajda, gelen şikayetler ve kendi talebi doğrultusunda Ticaret Bakanlığı’nın Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından incelemeye alındığını açıkladı. Varank, paylaşımında “Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir” ifadesini kullandı. Paylaşımının reklam amaçlı olmadığını, CHP Genel Başkanı’nın yerli markalara karşı olumsuz ve ayrımcı tutumuna karşı yapıldığını vurguladı.

ŞEFFAF SONUÇ BEKLENTİSİ

Eski Sanayi Bakanı, inceleme sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağını belirtti. “Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım” dedi.