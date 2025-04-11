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Vatan Denince Zorluk Tanımayız

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KAHRAMAN MEHMETÇİK’İN GÖREVİ

Kahraman Mehmetçik, zor arazilerdeki görevlerine aralıksız devam ediyor. Kar ve kış ayı gözetmeksizin vatan görevi icra eden Mehmetçik’in yeni görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Paylaşım, X hesabı üzerinden gerçekleştirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, “Vatan denince zorluk tanımayan yürekleriz” ifadesiyle birlikte, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin kar altındaki görüntüleri ve zor hava koşullarındaki koşulları yer aldı.

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