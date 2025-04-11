Vatan Denince Zorluk Tanımayız

KAHRAMAN MEHMETÇİK’İN GÖREVİ

Kahraman Mehmetçik, zor arazilerdeki görevlerine aralıksız devam ediyor. Kar ve kış ayı gözetmeksizin vatan görevi icra eden Mehmetçik’in yeni görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Paylaşım, X hesabı üzerinden gerçekleştirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, “Vatan denince zorluk tanımayan yürekleriz” ifadesiyle birlikte, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin kar altındaki görüntüleri ve zor hava koşullarındaki koşulları yer aldı.