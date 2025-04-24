Vatandaşlar, Deprem Nedeniyle Parkta Geçiriyor

DEPREM SONRASI VATANDAŞLAR PARKLARA AKIN ETTİ

Megakentte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından tedirgin olan birçok vatandaş, geceyi açık alanlarda geçirmek için Esenyurt’taki Dr. Mimar Kadir Topbaş Parkı’na yöneldi. Burada toplanan insanlara, Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından sıcak çay ve çorba ikram edildi.

TEDİRGİNLİK NEDENİYLE PARKLARA İNDİK

Belediye ekipleri, parkta geceyi geçirecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarına devam ederken, alana mobil ikram araçları da yönlendirildi. Parka gelen vatandaşlardan biri olan Sami Kantırcı, İstanbul’da ciddi bir deprem yaşandığını belirtti ve “İstanbul’umuzda bir şey yok. Türkiye’mize ve İstanbul’umuza geçmiş olsun. Biz de tedirginlik nedeniyle parklara indik. Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim, vatandaşların çay ve çorbasını dağıtıyor, vatandaşlarla ilgileniyor.” şeklinde konuştu. Parkta bulunan bazı vatandaşlar da belediyenin sağladığı bu hizmetten memnun kaldıklarını ifade ederek yetkililere teşekkür ettiklerini dile getirdi.

ÜSKÜDAR’DA GECEYİ SPOR SALONUNDA GEÇİRDİLER

Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar, Üsküdar’daki Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu’nu tercih etti. Burada vatandaşların yerlere serdikleri örtüler üzerinde ve kurdukları masalarda zaman geçirdiği, çocukların ise alanda oyun oynadığı gözlemlendi.

OKULLAR KAPILARINI AÇTI

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi’ndeki Osman Zeki Üngör Ortaokulu da vatandaşlara kapılarını açtı. Küçükçekmece Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı psikolojik danışmanlar, okulun spor salonunda aileleriyle bir araya gelen vatandaşlara destek sağladı.

KIZILAY’DAN YARDIM DESTEĞİ

Küçükçekmece Kızılay Şube Başkanı Mehmet Fatih Kerimoğlu, spor salonundaki vatandaşlara erzak, su ve battaniye dağıtımında yer aldı. Ayrıca geceyi Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’ndeki Fatih Camisi’nde geçiren vatandaşlar, evlerinden getirdikleri yastık ve örtülerle çocuklarını uyuttu.