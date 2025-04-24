Vatandaşlar, Tedirginlik Nedeniyle Parklarda Bekliyor

DİNLEMEK GEREKEN BİR KONUDUR

Megakentte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası kaygı duyan bazı vatandaşlar, geceyi açık alanlarda geçirmek üzere Esenyurt’taki Dr. Mimar Kadir Topbaş Parkı’na geldi. Burada toplanan vatandaşlara, Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından sıcak çay ve çorba dağıtıldı.

TEDİRGİNLİK NEDENİYLE PARKA DÜŞENLER

Belediye ekipleri, parkta geceyi geçirecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama amacıyla çalışmalarını sürdürürken, alana mobil ikram araçları yönlendirildi. Parka gelen vatandaşlardan Sami Kantırcı, İstanbul’da ciddi bir deprem yaşandığını ifade ederek, “İstanbul’umuzda bir şey yok. Türkiye’mize ve İstanbul’umuza geçmiş olsun. Biz de tedirginlik nedeniyle parklara indik. Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim, vatandaşların çay ve çorbasını dağıtıyor, vatandaşlarla ilgileniyor.” dedi. Parkta bekleyen diğer bazı vatandaşlar, belediyenin sunduğu hizmetten memnuniyet duyduklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.

SALONDA GECE GEÇİRENLER

Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar, Üsküdar’daki Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu’nu tercih etti. Burada vatandaşların yerlere serdikleri örtüler üzerinde ve kurdukları masalarda vakit geçirdikleri, çocukların ise alanda oyun oynadıkları gözlemlendi.

DESTEK VEREN KURUMLAR

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi’ndeki Osman Zeki Üngör Ortaokulu’nun kapısı da vatandaşlara açıldı. Küçükçekmece Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı psikolojik danışmanlar, okulun spor salonunda aileleriyle toplanan vatandaşlara destek sunuyor. Ayrıca, Küçükçekmece Kızılay Şube Başkanı Mehmet Fatih Kerimoğlu, spor salonundaki vatandaşlara erzak, su ve battaniye dağıtımında yer aldı. Geceyi Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’ndeki Fatih Camisi’nde geçiren vatandaşlar, evlerinden getirdikleri yastık ve örtülerle çocuklarını uyutmaya çalıştı.