Vatikan’dan Gazze Açıklaması: Kabul Edilemez!

KARDİNAL PAROLİN’İN GAZZE DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Kardinal Parolin, Vatikan’ın resmi yayın organları L’Osservatore Romano ve Vatican News’a yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü bombardımanları eleştirdi. Parolin, “Gazze’de yaşananlar kabul edilemez. Uluslararası insancıl hukuk her zaman ve herkes için geçerli olmalıdır. Bombardımanların durdurulmasını ve halka gerekli yardımların ulaştırılmasını istiyoruz. Uluslararası toplumun bu trajediye son vermek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, Hamas’ın elindeki tüm esirlerin derhal serbest bırakılması ve 7 Ekim 2023’te hayatını kaybedenlerin cenazelerinin teslim edilmesi yönündeki çağrısını da yineledi.

MÜZAKERELERDE VATİKAN’IN ROLÜ

Kardinal Parolin, Rusya-Ukrayna müzakerelerine yönelik Vatikan’ın ev sahipliği yapma fikrinin gündeme geldiğini belirterek, Rusya’nın bu duruma karşı olduğunu hatırlattı. “Papa 14. Leo, olası müzakerelere ev sahipliği yapma konusunda Vatikan’ın tam anlamıyla hazır olduğunu belirtti ve taraflara tarafsız, korunaklı bir mekân önerisinde bulundu. Bu bir arabuluculuk anlamına gelmiyor çünkü arabuluculuk, taraflarca talep edilmesi gereken bir şeydir. Bu durumda ise sadece olası bir görüşmeyi kabul etme yönünde açık bir teklif söz konusuydu” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERELERİN ACILIĞI

Parolin, müzakerelerin nerede yapılacağı konusunun çok önemli olmadığını, fakat bu görüşmelerin bir an önce başlaması gerektiğini vurguladı. “Çünkü savaşın durdurulması aciliyet arz ediyor. Öncelikle yıkımı ve sivillerin hayatını kaybetmesini durdurmak için bir ateşkes şart. Ardından ise her iki tarafça kabul görecek, üzerinde uzlaşılmış, istikrarlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak hayati önem taşıyor” dedi.