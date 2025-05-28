Vatikan’dan Gazze Üzerine Açıklama Yapıldı

GAZZE’DEKİ DURUM VE ULUSLARARASI KANUNLAR

Vatikan’ın resmi yayın organları L’Osservatore Romano ve Vatican News’a bir demeç veren Kardinal Parolin, İsrail’in bombaladığı Gazze’deki olaylarla ilgili, “Gazze’de yaşananlar kabul edilemez. Uluslararası insancıl hukuk her zaman ve herkes için geçerli olmalıdır. Bombardımanların durdurulmasını ve halka gerekli yardımların ulaştırılmasını istiyoruz. Uluslararası toplumun bu trajediye son vermek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine inanıyorum.” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, Kardinal Parolin, Hamas’ın elindeki tüm esirlerin derhal serbest kalması ve 7 Ekim 2023’te yaşamını yitirenlerin cenazelerinin geri verilmesi hususunda çağrılarını yineledi.

MÜZAKERELER VE VATİKAN’IN ROLÜ

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere Vatikan’ın ev sahipliği yapma fikrinin ortaya çıktığını hatırlatan Kardinal Parolin, Rusya’nın buna karşı olduğunu belirtti. Bu konuda, “Papa 14. Leo, olası müzakerelere ev sahipliği yapma konusunda Vatikan’ın tam anlamıyla hazır olduğunu belirtti ve taraflara tarafsız, korunaklı bir mekân önerisinde bulundu. Bu bir arabuluculuk anlamına gelmiyor çünkü arabuluculuk, taraflarca talep edilmesi gereken bir şeydir. Bu durumda ise sadece olası bir görüşmeyi kabul etme yönünde açık bir teklif söz konusuydu.” değerlendirmesinde bulundu.

MÜZAKERE YERLERİ VE ÖNCELİKLER

Kardinal Parolin, şu an Cenevre gibi başka olası yerlerden de bahsedildiğini ifade ederek, “Her bakımdan, müzakerelerin nerede yapılacağı önemli değil, bu görüşmelerin hepimizin umut ettiği şekilde bir an önce başlaması önem taşıyor. Çünkü savaşın durdurulması aciliyet arz ediyor. Öncelikle yıkımı ve sivillerin hayatını kaybetmesini durdurmak için bir ateşkes şart. Ardından ise her iki tarafça kabul görecek, üzerinde uzlaşılmış, istikrarlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak hayati önem taşıyor.” dedi.