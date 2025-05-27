Vatikan’dan Gazze Üzerine Açıklama Yapıldı

GAZZE’DEKİ DURUMUN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU VURGUSU

Kardinal Parolin, Vatikan’ın resmi yayın organları L’Osservatore Romano ve Vatican News’a yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştirdi. “Gazze’de yaşananlar kabul edilemez. Uluslararası insancıl hukuk her zaman ve herkes için geçerli olmalıdır. Bombardımanların durdurulmasını ve halka gerekli yardımların ulaştırılmasını istiyoruz. Uluslararası toplumun bu trajediye son vermek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

ESİRLER VE CENAZELER KONUSUNDA ÇAĞRI

Aynı zamanda Kardinal Parolin, Hamas’ın elindeki tüm esirlerin derhal serbest bırakılması ve 7 Ekim 2023 tarihinde hayatını kaybedenlerin cenazelerinin teslim edilmesi gerektiği yönündeki çağrılarını yineledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere yönelik Vatikan’ın ev sahipliği yapma fikri gündeme geldiğinde, Rusya’nın karşıt görüş bildirmesi üzerine Kardinal, “Papa 14. Leo, olası müzakerelere ev sahipliği yapma konusunda Vatikan’ın tam anlamıyla hazır olduğunu belirtti ve taraflara tarafsız, korunaklı bir mekân önerisinde bulundu. Bu bir arabuluculuk anlamına gelmiyor çünkü arabuluculuk, taraflarca talep edilmesi gereken bir şeydir.” yorumunu yaptı.

MÜZAKERELERİN ZAMANI VE MEKANI

Kardinal Parolin, şu an başka olası yerlerin, örneğin Cenevre gibi bölgelerin de müzakereler için gündemde olduğunu belirtti. “Her bakımdan, müzakerelerin nerede yapılacağı önemli değil, bu görüşmelerin hepimizin umut ettiği şekilde bir an önce başlaması önem taşıyor. Çünkü savaşın durdurulması aciliyet arz ediyor. Öncelikle yıkımı ve sivillerin hayatını kaybetmesini durdurmak için bir ateşkes şart. Ardından ise her iki tarafça kabul görecek, üzerinde uzlaşılmış, istikrarlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak hayati önem taşıyor.” diyen Kardinal, barış sürecinin öneminin altını çizdi.