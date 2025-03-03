Vatikan’dan Papa’nın Sağlığına İlişkin Açıklama

PAPA’NIN SAĞLIK DURUMUNA DAİR YENİ AÇIKLAMALAR

Vatikan, şubat ayı başında ciddi bronşit nedeniyle 18 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesinde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi alan 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler sundu. Yapılan açıklamada, “Bugün, Papa iki kez akut solunum yetmezliği geçirdi. Bunun sebebi, bronşlarda önemli miktarda mukus birikmesi ve buna bağlı gelişen bronkospazmdı. Bu nedenle, iki bronkoskopi işlemi yapıldı. Öğleden sonra, mekanik ventilasyona yeniden başlandı. Papa bu işlemler sırasında hep bilinçli ve uyumlu idi” denildi. Klinik durumun karmaşık doğası nedeniyle doktorların hastalığın seyrine dair temkinli yaklaştığı belirtildi.

PAPA, 14 ŞUBAT’TAN BU YANA HASTANEDE

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat’ta gerçekleştirdiği halka açık etkinliklerde bronşit geçirdiğini ve nefes almakta zorluk yaşadığını duyurmuş, bu sebeple konuşmalarını yardımcılarının okumasını istemişti. 14 Şubat’ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu ifade edilmişti. Vakıf, 18 Şubat’ta Papa’nın durumunun çift taraflı zatürre gelişimiyle karmaşık hale geldiğini açıklamıştı. 22 Şubat’ta ise astım krizi geçiren Papa’nın durumunun kritik olduğu bilgisi verilmişti. 26 ve 27 Şubat tarihlerinde Papa’nın sağlık durumunda iyileşme görülmüştü. 28 Şubat’ta bronkospazm krizi yaşayan Papa’ya bronkoaspirasyon yapılmış, mekanik ventilasyon başlatılmış ve tedaviye olumlu yanıt alındığı bildirilmişti. 1-2 Mart tarihlerinde ise Papa’nın durumu stabil kalmıştı.

PAPA’NIN SAĞLIK SORUNLARINDAKİ ARTISS

Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, 2013 yılından bu yana bu görevi yürütmektedir. Daha önce, 2021 yılında ilk kez Gemelli Hastanesinde kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. Son yıllarda dizindeki ağrılar nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Papa, 2023 yılında nefes darlığı şikayeti ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu gibi sağlık sorunları nedeniyle iki kez hastaneye kaldırılmıştı.