Vatikan’dan Papa’nın Sağlık Durumu Açıklaması

VATİKAN’DAN YENİ AÇIKLAMA

Vatikan, şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 18 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu hakkında güncel bilgiler paylaştı. Açıklamada, “Bugün, Papa iki kez akut solunum yetmezliği geçirdi. Bunun sebebi, bronşlarda önemli miktarda mukus birikmesi ve buna bağlı gelişen bronkospazmdı. Bu nedenle, iki bronkoskopi işlemi yapıldı. Öğleden sonra, mekanik ventilasyona yeniden başlandı. Papa bu işlemler sırasında hep bilinçli ve uyumlu idi.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, Vatikan’ın açıklamasında, klinik tablonun karmaşıklığı sebebiyle doktorların hastalığın seyrine dair temkinli yaklaşımlarını sürdürdükleri belirtildi.

PAPA’NIN HASTANE SÜRECİ

Papa Franciscus, 14 Şubat’tan bu yana hastanede tedavi görüyor. 9 ve 12 Şubat tarihindeki halka açık etkinliklerde bronşit geçirdiğini ve nefes almakta zorlandığını vurguladı. Bu nedenle, o tarihlerde konuşma yapamadı ve yardımcılarına konuşma metinlerini okumalarını istedi. 14 Şubat’ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirildi. 18 Şubat’ta çift taraflı zatürre geliştiği ve klinik durumunun karmaşık olduğu aktarıldı. 22 Şubat’ta astım krizi geçiren Papa’nın durumunun kritik olduğu ifade edildi ve 26 ile 27 Şubat’ta iyileşme kaydedildiği duyuruldu. 28 Şubat’ta bronkospazm krizi geçiren Papa’ya bronkoaspirasyon yapıldığı, mekanik ventilasyonun başlatıldığı ve tedaviye olumlu yanıt aldığı kaydedildi. Papa’nın durumu 1-2 Mart tarihlerinde stabil kaldı.

PAPA’NIN SAĞLIK SORUNLARI

2013 yılından beri Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, 2021’de ilk defa Gemelli Hastanesine yatırılarak kalın bağırsak ameliyatı geçirmiştir. Dizindeki ağrılardan dolayı son yıllarda tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Papa, bu yıl içerisinde iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi gördü. Birinci hastaneye yatışı nefes darlığı şikayeti ile, diğeri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu ile gerçekleşti.