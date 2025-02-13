Vatikan: Filistinliler Kendi Topraklarında Kalmalı

İTALYA VE VATİKAN ARASINDAKİ ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER

İtalya ile Vatikan Şehir Devleti arasındaki ilişkileri düzenleyen 1929 tarihli Lateran Anlaşması’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla, geleneksel olarak her yıl yapılan üst düzey siyasi istişareler, İtalya’nın Vatikan Büyükelçiliği’ndeki Borromeo Sarayı’nda gerçekleştirildi.

ORTA DOĞU’DAKİ MESELELER ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

İstişarelerin ardından İtalyan basın mensuplarına konuşan Kardinal Parolin, bugünkü görüşmelerinde Orta Doğu’daki konulara odaklandıklarını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi fikrinin gündeme getirilmesine atıfta bulunarak, “Filistin halkı kendi topraklarında kalmalıdır. Bu, Vatikan’ın temeli olan prensiplerinden biridir. Hiçbir şekilde zorla göç ettirme olmamalıdır. Zorla göç ettirme olmamalıdır çünkü İtalyan tarafı da bunun bölgede gerginlik yaratacağını vurguladı.” şeklinde ifade etti. Kardinal Parolin, Trump’ın bu önerisinin mantıklı olmadığını dile getirirken, “Komşu ülkeler buna sıcak bakmıyor. Örneğin, yakın zamanda Ürdün Kralı’nın kesin bir şekilde ‘hayır’ dediğini duyduk. Bir çözüm bulunması gerekiyor ve bize göre en iyi çözüm iki devletli formüldür çünkü bu, aynı zamanda halklara umut vermek anlamına gelir.” dedi.

UKRAYNA’DA BARIŞ UMUTLARI

Kardinal Parolin, Ukrayna konusundaki gelişmelere de dikkat çekerek, “Bunların gerçekleşeceğine ve gerçekten barışa ulaşabileceğimize dair birçok umut ışığı var. Böyle bir barış, adil olmalıdır.” diyerek barışın kalıcılığına önem verdi. Barışın sağlam olması için tüm aktörleri içermesi ve uluslararası ilkeler ile BM bildirgelerini dikkate alması gerektiğini vurguladı. Trump’ın bu konudaki önerilerini değerlendirmesi sorulduğunda Parolin, “Bir değerlendirmede bulunmak için erken. Her halükarda önerilen her şeyin yararlı olduğuna inanıyorum çünkü bu savaşa son vermemiz gerekiyor.” yanıtını verdi.