Vatikan, Papa Franciscus’un Ölümünü Açıkladı

PAPA FRANCISCUS’UN YAŞAMI VE ÖLÜMÜ

Vatikan, bu sabah 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus’un ölüm nedenini ve vasiyetini kamuoyuna duyurdu. Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Birimi Direktörü Prof. Andrea Arcangeli tarafından hazırlanan ölüm raporunda, Papa’nın bu sabah yerel saatle 07.35’te Vatikan’daki Santa Marta Konukevi’ndeki odasında vefat ettiği bildirildi. Papa Franciscus’un ölüm nedeni, inme geçirmesi, komaya girmesi ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olarak açıklandı. Ayrıca, daha önce yaşadığı akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıklarının da durumu kötüleştirdiği belirtildi.

PAPA’NIN VASİYETİ VE DEFİN YERİ

Vatikan’dan yapılan diğer bir açıklamada, Papa Franciscus’un vasiyeti de paylaşıldı. Papa, Roma’daki Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası’nda defnedilmek istediğini belirtti. Vasiyetinde mezarının sade, özel bir süsleme olmadan ve üzerine yalnızca “Franciscus” yazacak şekilde olmasını talep etti. Bu arada, Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda Papa Franciscus’un anısına dua etkinliği yapıldı ve kalabalığın Papa’ya alkışlarla veda ettiği görüldü. İtalya Kültür Bakanlığı ise Papa’nın anısına Roma’nın simge yapılarından Kolezyum’un ışıklarını kapattığını duyurdu.

CENAZE TÖRENİ VE YENİ PAPANIN SEÇİMİ

Kilise kurallarına göre, Papa Franciscus’un cenaze töreninin ölümünden sonraki 4. ile 6. gün arasında yapılması gerekiyor. Bu durumda, Papa’nın cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca, Kilise normlarına göre Papa’nın vefatından sonra 15 ila 20. günde, yani 6-10 Mayıs tarihlerinde Kardinaller Meclisi’nin yeni Papa’yı seçmek üzere ilk oturumunu yapması bekleniyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, tüm seçici kardinallerin Roma’ya erken ulaşması halinde Papalık Seçiminin (Konklav) başlangıcının öne alınabileceği ifade ediliyor.

SOLUNUM SORUNLARIYLA MÜCADELESİ

Papa Franciscus, uzun bir süredir solunum yollarındaki rahatsızlıklarla mücadele ediyordu. Şubat ayında şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat’ta Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün tedavi gördükten sonra 23 Mart’ta taburcu olmuştu. Taburcu edildikten sonra 2 aylık bir iyileşme süreci geçirmesi gerektiği açıklanmıştı. Papa’nın doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, Papa’nın hastanede kaldığı süre içinde 2 kez ölümden döndüğünü belirtmişti. Kardinal Joseph Farrell ise bu sabah Papa Franciscus’un yerel saatle 07.35’te vefat ettiğini duyurmuştu.