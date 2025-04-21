Vatikan, Papa Franciscus’un Ölümünü Duyurdu

ÖLÜM RAPORU AÇIKLANDI

Vatikan, bu sabah 88 yaşında yaşamını yitiren Papa Franciscus’un neden vefat ettiğini ve vasiyetini duyurdu. Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Birimi Direktörü Prof. Andrea Arcangeli imzasıyla yayımlanan rapora göre, Papa, yerel saatle 07.35’te Vatikan’daki Santa Marta Konukevi’ndeki dairesinde hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeni olarak, inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği bildiriliyor. Buna ek olarak, önceki sağlık sorunları arasında akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklar da I yaşadığı dönemde etkili oldu.

PAPA’NIN VASİYETİ

Vatikan’dan yapılan diğer bir duyuruda ise Papa Franciscus’un vasiyeti hakkında bilgi verildi. Vasiyetinde, Roma’da her dış seyahatten önce ve sonra özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası’nda defnedilmek istediği vurgulandı. Ayrıca, mezarının sade bir şekilde, üzerinde sadece “Franciscus” yazılı olacak şekilde olmasını talep ettiği ifade edildi. Bu duyurunun ardından, Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda Papa Franciscus’un anısına dua etkinliği düzenlendi ve meydanda toplananların, Papa’yı alkışladığı gözlendi. İtalya Kültür Bakanlığı da Papa’yı anmak için Roma’nın simgesi Kolezyum’un ışıklarını kapattı.

CENAZE TÖRENİ TARİHİ

Kilise kuralları gereği, Papa Franciscus’un cenaze töreninin ölümünden sonra 4. ile 6. gün arasında gerçekleşmesi gerekiyor. Bu durumda cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günleri arasında yapılması bekleniyor. Ayrıca, Kilise normlarına göre, Papa’nın vefatından sonraki 15 ila 20. günde, yani 6-10 Mayıs tarihlerinde Kardinaller Meclisi’nin yeni Papa’yı seçmek üzere ilk oturumunu yapması öngörülüyor. İtalyan basınında, tüm seçici kardinallerin Roma’ya erken ulaşması durumunda Papalık Seçiminin (Konklav) başlangıcının öne alınabileceği bilgisine yer veriliyor.

SAĞLIK PROBLEMLERİ

Papa Franciscus, son zamanlarda solunum yollarındaki rahatsızlıklarla mücadele ediyordu. Şubat ayında geçirdiği ağır bronşit nedeniyle 14 Şubat’ta Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa, burada çift taraflı zatürre tanısıyla 38 gün boyunca tedavi gördü ve 23 Mart’ta taburcu edildi. Taburcu sonrası 2 aylık bir toparlanma sürecine ihtiyacı olduğu belirtilmişti. Papa’nın doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, hastanede kaldığı süre zarfında Papa’nın 2 kez ölümden döndüğünü ifade etti. Kardinal Joseph Farrell, bu sabah yaptığı açıklamada Papanın, yerel saatle 07.35’te yaşamını yitirdiğini duyurdu.