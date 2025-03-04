Vatikan Papa’nın Sağlık Durumunu Açıkladı

VATİKAN’DAN YENİ AÇIKLAMA

Vatikan, şubat ayı başında yaşanan şiddetli bronşit nedeniyle 18 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi paylaştı. Açıklamada, “Bugün, Papa iki kez akut solunum yetmezliği geçirdi. Bunun sebebi, bronşlarda önemli miktarda mukus birikmesi ve buna bağlı gelişen bronkospazm oldu. Bu nedenle, iki bronkoskopi işlemi yapıldı. Öğleden sonra, mekanik ventilasyona yeniden başlandı. Papa bu işlemler sırasında hep bilinçli ve uyumlu idi” denildi. Ayrıca, klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın seyri hakkında temkinli bir yaklaşım izlemeye devam ettiği belirtildi.

HASTANEDE TEDAVİ SÜRÜYOR

Papa Franciscus, 14 Şubat’tan bu yana hastanede tedavi görüyor. 9 ve 12 Şubat’taki iki halka açık etkinlikte bronşit yaşadığını ve nefes almakta zorluk çektiğini açıkladı. Bu sebeple, konuşma yapamadı ve yardımcılarının konuşma metinlerini okumasını istedi. 14 Şubat’ta hastaneye kaldırıldığında, Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal bir enfeksiyon olduğu bildirildi. 18 Şubat’ta, çift taraflı zatürre geliştiği ve klinik durumunun karmaşık olduğuna dair bilgiler verildi. 22 Şubat’ta, astım krizi geçiren Papa’nın durumunun kritik olduğu ifade edildi. Ancak 26 ve 27 Şubat’ta durumunda iyileşme kaydedildiği açıklandı.

SAĞLIK SORUNLARI ARTIYOR

Vatikan, 28 Şubat’ta bronkospazm krizi geçiren Papa’ya bronkoaspirasyon uygulandığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını belirtti. Papa’nın durumu, 1-2 Mart tarihlerinde stabil kaldı. 2013’ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021’de Gemelli Hastanesine yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. Son birkaç yılda dizindeki ağrılar nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Papa, en son 2023 yılında nefes darlığı ve karın duvarına protez yerleştirilmesi için iki kez hastanede tedavi gördü.