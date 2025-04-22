Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Nedir?

2025 YILI VEKÂLETLE KURBAN KESİM BEDELLERİ AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2025 yılı için vekaletle kurban kesim bedellerini duyurdu. Buna göre yurt içinde vekaletle kurban kesim ücreti 13 bin 500 TL olarak belirlendi. Yurt dışındaki vekaletle kurban kesim bedeli ise 5 bin 450 TL olarak açıklandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban vekalet ücretleri belirlendikten sonra vatandaşların bağış ve vekalet süreçlerini resmi kanallar üzerinden dikkatlice takip etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİMİ NASIL YAPILIR?

Kurban ibadetinin temeli, kişinin bizzat kurbanını kesmesidir. Ancak, mali yönü ağır bastığı için vekalet yoluyla da bu ibadet yerine getirilebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, vekaletle kurban kesimiyle ilgili detayları resmi internet sitesinde yayımladı. Kurulun açıklamasına göre, günümüzde vekaletle kurban kesimi iki temel yöntemle uygulanıyor:

1. İstenilen kişi, kurbanını kesmesi için kuruluşa genel vekalet veriyor. Vekalet verilen kuruluş, müvekkil adına kurbanı temin ediyor ve bayram günlerinde kesimini gerçekleştiriyor.

2. İkinci yöntemde, kuruluşlar belirli bir ücret karşılığında kurbanlık hayvanı veya hisseyi kurban sahiplerine satıyor. Kesim günü geldiğinde, alıcıdan alınan vekaletle kurban kesimi gerçekleştiriliyor.