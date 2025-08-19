Veliler Dikkat… Okul Servislerinde Değişiklik Var

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle, yönetmeliğin dayanağını oluşturan kanun ve kararnamelere yeni eklemeler yapıldı.

OKUL TANIMI KAPSAMI ARTIRILDI

Yapılan değişiklikle okul tanımı genişletildi ve artık kreş, gündüz bakımevi ile çocuk kulüpleri de kapsama alındı. Öğrenci tanımına da yeni eklemeler yapıldı; böylece okul öncesi ve zorunlu eğitim dönemindeki resmi ve özel kurumlar da bu tanımın içinde yer buldu.

KAMERA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Önemli değişikliklerden biri okul servis araçlarında kamera zorunluluğunun getirilmesi oldu. Araçlarda, tüm koltukları görebilecek şekilde yerleştirilmiş, teknik şartlara uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazları bulundurulması gerekecek.

FİYAT TARİFELERİNE YENİ DÜZENLEMELER

Fiyat tarifeleri konusunda ise büyükşehirlerde 5216 sayılı Kanun, diğer illerde ise 5393 sayılı Kanun hükümleri doğru esas alınacak. Birlikte taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerin en az üçte bir oranında araçlarını kendi adlarına tescil ettirmesi zorunluluğu getirildi.

SÜRÜCÜ BELGELERİNDE KOLAYLIK

Servis şoförlerinin sürücü belgeleriyle ilgili yapılan düzenlemede, D sınıfı sürücü belgesi olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla bir yılı, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise en fazla üç yılı gerekli süreden sayılacak. Bu yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girmiş oldu.