Venezuela, ABD’yi Uyuşturucu Suçladı

DELÇY RODRİGUEZ’DEN ABD’YE SERT TEPKİ

Devlet televizyonu VTV’de gerçekleştirilen basın toplantısında Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin Venezuela’yı uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına karşı çıkıyor. Rodriguez, “ABD, bu sorunu kendi içinde çözmeli. Buraya gemi göndermekten çok daha kolay olur” şeklinde açıklama yaparak, uyuşturucu ticaretinin merkezinin bizzat ABD olduğunu vurguladı.

KOKAİNLERİN PASİFİK ROTASI

Rodriguez, Kolombiya’da üretilen kokainin %87’inin Pasifik rotası üzerinden taşındığını ifade ederek, “ABD gerçekten kokaini engellemek isteseydi, gemileri orada olmalıydı. GPS konumlarını yanlış kullanıyorlar, rotalarını değiştirip Pasifik’e gitmeliler yoksa kokain ABD’ye ulaşır” diye belirtti.

ABD’NİN ASKERİ VARLIĞI VE REJİM KRİTERLERİ

ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığını “çılgınlık ve tehlikeli bir gösteri” şeklinde tanımlayan Rodriguez, bu eylemlerin rejim değişikliği amacı taşıdığını öne sürdü. “Bu konuda çok fazla ikiyüzlülük ve siyasi araçsallaştırma var” diyerek Washington’un Venezuela’ya yönelik politikalarını eleştirdi.

DOĞAL ZENGİNLİKLERİN ELE GEÇİRİLMESİ HEDEFİ

Rodriguez, ABD’nin Venezuela’yı uyuşturucu ticaretiyle suçlamasının altında ülkenin petrol, gaz ve altın gibi doğal kaynaklarını kontrol altına alma amacı olduğuna dikkat çekti. “Bu tamamen bir aldatmaca” diyerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

