Venezuela, ABD’yi Uyuşturucu Ticaretinde Suçladı

VENEZUELA’NIN UYUŞTURUCU KAPSAMLI TEPKİSİ

Devlet televizyonu VTV’de basın toplantısı düzenleyen Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına sert şekilde yanıt verdi. Rodriguez, “ABD, bu sorunu kendi içinde çözmeli. Buraya gemi göndermekten çok daha kolay olur” diyerek ABD’nin uyuşturucu ticaretiyle ilgili eleştirilerine karşı çıktı. Kendisi, uyuşturucu ticaretinin merkezinin aslında ABD olduğunu savundu.

KOKAİNİN GEÇİŞ ROTASI URLASI

Rodriguez, Kolombiya’dan üretilen kokainin %87’sinin Pasifik rotası üzerinden taşındığını dile getirdi. “ABD gerçekten kokaini engellemek isteseydi, gemileri orada olmalıydı. GPS konumlarını yanlış kullanıyorlar, rotalarını değiştirip Pasifik’e gitmeliler yoksa kokain ABD’ye ulaşır” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığını “çılgınlık ve tehlikeli bir gösteri” olarak gördüğünü ifade eden Rodriguez, bu askeri adımların rejim değişikliği amacı güttüğünü öne sürdü.

ABD’NİN KAYNAKLARA YÖNELİK HEDEFİ

Rodriguez, ABD’nin Venezuela’yı uyuşturucu ticaretiyle suçlamasının arkasında ülkenin petrol, gaz ve altın gibi doğal kaynaklarını kontrol etme hedefinin yattığını iddia etti. “Bu tamamen bir aldatmaca” derken, uluslararası kamuoyuna Venezuela’nın kaynaklarına dikkat çekme çağrısında bulundu.

