Venezüella’da Papa Franciscus İçin Yas İlanı!

PAPA FRANCISCUS’UN VEFAATI VE ULUSAL YAS İLANI

Katolik dünyasının ruhsal lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un hayatını kaybetmesinin ardından, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük ulusal yas ilan ediyor.

ULUSAL YAS SÜRESİNDE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Devlet televizyonundaki haberlere göre, yas süresi boyunca tüm kamu kurumları ile sivil ve askeri binalarda bayraklar yarıya indiriliyor. Ayrıca halka açık etkinlikler ve kutlamaların yapılması da yasaklanıyor.

VENEZÜELLA’DAN PAPA FRANCISCUS’A VEFA

Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yaptığı açıklamada, “Papa Franciscus, ülkemizde barış ve birlik için çaba göstermiştir. Halkımız, onun öğretilerine her zaman minnetle bağlı kalacaktır” diyor.

LATİN AMERİKA’DA DERİN ÜZÜNTÜ

Papa Franciscus’un ölümü, Latin Amerika genelinde büyük üzüntü yaratıyor. Arjantin ve Brezilya da Papa franciscus’un anısını yaşatmak için 7 günlük ulusal yas ilan ediyor.