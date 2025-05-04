Vergi Beyannamesi İçin Son Gün

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME SÜRESİ DOLUYOR

Kurumlar vergisi yükümlülüğü olan mükelleflerin, 2024 hesap dönemine ait beyanname verme ve bu beyannelere ilişkin vergi ödeme süreleri yarın gün sonunda sona erecek. Üst düzey kaynakların aktardığı bilgilere göre, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname verme dönemi hala devam ediyor. Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) daha önce 30 Nisan olarak duyurulan 2024 hesap dönemine yönelik beyanname verme süresini 5 Mayıs’a erteledi. Bu süreçte verilen beyannamelere ilişkin vergilerin de bu tarihe kadar ödenmesi gerekiyor.

ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLANLAR İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI

Ayrıca, özel hesap dönemleri belirlenmiş kurumlar ise vergilerini, beyanname verdikleri ayın sonuna kadar ödeme hakkına sahip. Mükellefler, vergilerini GİB’e ait “gib.gov.tr” internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartları veya hesapları ile ve yurtdışında faaliyet gösteren bankaların kartları ile gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra, anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar veya PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.

YÜZDE 5 İNDİRİM İMKANI

Beyanname ile birlikte, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent sermaye destekleri, yabancı ülkelerde ödenen vergiler gibi bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı ve sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara dair bilgi ve belgelerin beyannameyle sunulması önem taşıyor. Kurumlar vergisi mükelleflerinden finans ve bankacılık sektörleri dışında kalan, belirlenen şartları taşıyanların beyanname üzerinden hesaplanan vergilerinin yüzde 5’i indirimli ödenebiliyor. Bunun için indirimin hesaplanacağı beyanamenin ait olduğu yıl ve önceki iki yıla ait vergilerin kanuni süre içinde ödenmesi ve vadesi geçmiş borcun bulunmaması gibi koşullar talep ediliyor.