Ekonomi

Vergi Mükelleflerine Son Çağrı: 30 Nisan!

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BEYANNAMELERİN YALNIZCA ELEKTRONİK ORTAMDA KABULÜ

GİB’in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, beyannamelerin sadece elektronik ortamda kabul edileceği belirtildi. Kurumlar vergisi mükellefleri, beyannamelerini www.gib.gov.tr veya dijital.gib.gov.tr adresleri üzerinden dijital olarak iletebilecek.

SÜRE UZATIMI YAPILMAYACAK

Açıklamada, “Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerekmekte olup söz konusu süre uzatılmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

DİJİTAL VE GELENEKSEL KANALLARLA VERGİ ÖDEMELERİ

Vergi ödemeleri için çeşitli dijital ve geleneksel kanallar sunuluyor. Mükellefler, vergi ödemelerini Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet, mobil ve telefon bankacılığı hizmetleri, banka şubeleri ya da yabancı ülkelerdeki bankaların kartları aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

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