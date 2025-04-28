Vergi Mükelleflerine Son Çağrı: 30 Nisan

BELGE KABULÜ YALNIZCA ELEKTRONİK ORTAMDA

GİB’in resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, beyannamelerin yalnızca elektronik ortamda kabul edileceği belirtiliyor. Kurumlar vergisi mükellefleri, beyannamelerini www.gib.gov.tr veya dijital.gib.gov.tr adresleri üzerinden dijital ortamda iletebilecek.

SÜRE UZATILMA YAPILMAYACAK

Açıklamada, “Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerekmekte olup söz konusu süre uzatılmayacaktır.” ifadelerine yer veriliyor. Vergi ödemeleri için farklı dijital ve geleneksel kanallar mevcut. Mükellefler, vergi ödemelerini Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet, mobil ve telefon bankacılığı hizmetleri, banka şubeleri veya yabancı ülkelerdeki bankaların kartları aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.