Victor Osimhen Darb Suçlamasıyla Mahkemelik Oldu!

VİCTOR OSIMHEN GAZETECİYLE MAHKEME YOLUNDA

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen, kendisini darp ettiğini öne süren bir gazeteci hakkında hukuki işlem başlattı. Nijeryalı futbolcunun yakın arkadaşı ve radyo programcısı Onokala Onyebuchi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Victor Osimhen, Nijeryalı oyuncuyu kendisine vurmakla suçlayan gazeteciye resmen dava açtı. Dava yarın (bugün) resmen mahkemede başlayacak. Victor’un dediği gibi, eğer ona vurduysa (gazeteci) adalet yerine gelecek, eğer yalan söylerse kanunun gazabına uğrayacak” şeklinde ifade etti.

OSIMHEN’İN GECESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Buchi Laba, Osimhen’in gece kulübüne gitmediği iddiasında bulunarak, “Bir Afrika restoranına gitti. Kulüplere kapşonluyla gidilmez” sözleriyle durumun detaylarını anlattı. Bu açıklamalar, oyuncunun mahkeme sürecindeki savunmasının parçası olabileceği düşünülüyor.