Vincenzo Montella’dan Dünya Kupası yorumu: Eksiklikler var

VİNCENZO MONTELLA’DAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde TRT Spor’da canlı yayınla önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, kadro seçimleri, oyuncuların form durumu ve eleştirilerle ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

KADRO SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Kadro tercihlerinde en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Montella, “Kadro konusunda her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Form konusunda beklendiği gibi üst seviyededir. Çok motive hissediyoruz. Bütün hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Her seferinde geniş bir kadro çağırıyorum. Gelecekte bizim için önemli olacak futbolcuları da dahil etmeye çalışıyoruz bu atmosferi görmeleri için” dedi.

İLK MAÇA ÖZGÜN GÖZLEMLER

Elemelerdeki ilk maçın kritik önemine vurgu yapan Montella, Gürcistan deplasmanının zorluğuna dikkat çekerek, “İlk maç bizim için çok önemli, çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Objektif olmak gerekirse en zorlu gruplardan bir tanesi bizimki” ifadelerini kullandı.

TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA’DAN ELENMESİ

Türk takımlarının Avrupa kupalarından elenmesinin kendisini derinden üzdüğünü ifade eden Montella, “Dün takımlarımızın Avrupa’dan elenmesi beni derinden üzdü. Takımlarımız Avrupa’da ne kadar devam ederse futbolcularımız da o kadar deneyim kazanmış oluyor” şeklinde konuştu.

A Milli Takım kadrosunda bulunan Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu hakkındaki transfer haberlerinin mental durumlarını nasıl etkileyeceği sorusuna, “Barış Alper Yılmaz sezona harika başlangıç yaptı. Uğurcan Çakır belki de geçmiş yıllardaki performansını yakaladı, o da çok iyi başladı. Hakan Çalhanoğlu’nun bir kırmızı kart sonrası daha az oynama durumu oldu. Kerem Aktürkoğlu çok önemli seviyede oynanan bir turnuvada, çok önemli bir gol attı. Bu transferleri mental anlamda beni düşündürmedi. Zaten ben her kampta ‘Kulüp takımlarınızda yaşadıklarınızı unutun’ derim” yanıtını verdi.

GÜNAY GÜVENÇ TARTIŞMASI

Günay Güvenç’in kadroya alınmamasıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Montella, sosyal medyadaki yorumlara kulak asmadığını belirtti. “Çok şanslıyım, sosyal medyayı takip etmiyorum. Hakkımda ne denildiğini bilmiyorum. ‘Şunu al’ diyenlere ‘Kimin yerine?’ diye sormak isterdim, gülmek için… Bazen oyuncuları alamadığım için üzülüyorum ama en iyisini yapmaya çalışıyorum” açıklamasını yaptı.

ARDA GÜLER HAKKINDA ÖVGÜLER

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler’e ayrı bir parantez açan Montella, “Arda Güler oynadığında futbolun tanımı! İnanılmaz bir yeteneği var. Genç yaşta Real Madrid gibi takımlara gidenler, böyle adım adım ilerler. Yaşı çok genç ve tabiri caizse gelişmeye mahkum,” diye konuştu.

KADRODAKİ SEÇİMLER ÜZERİNE

Milli takım kadrosuyla ilgili açıklamalarına devam eden Montella, “Eren Elmalı son dönemde gelişen bir futbolcu. Kanatta da iyi işler yaptığı gördük. Ferdi Kadıoğlu sakatlıktan çıktı, geri gelmesi çok önemli. Orta sahada iki kişi oynuyor ama beş kişi çağırdık. Orta sahamızın iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum,” dedi.

FORVET SEÇENEKLERİ SINIRLI

Açıklamalarını sürdüren deneyimli hoca, “Forvet anlamında çok seçim şansımız yok! Birçok takımın forvet hattı yabancı oyunculardan oluşuyor,” ifadesini kullandı.

YABANCI SINIRI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Yabancı sınırı ile ilgili düşünceleri sorulan Montella, “Kaliteli Türk futbolcuları oynar! Yabancı sınırı ile ilgili düşüncem bu,” yanıtını verdi.

DAVUL ZURNA TOLERANSI

Her maçın ve her puanın kritik önem taşıdığını belirten Montella, “24 yıldır Dünya Kupası’na gidilememiş, demek ki bir şeyler eksik yapıldı. Biz bu eksikleri gidererek, sahada terimizin son damlasına kadar savaşarak mücadele etmek istiyoruz. Bunu takım olarak değil, ülke olarak yapmak istiyoruz. Bizim için her maç, her puan çok önemli. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor,” dedi.

GELİŞEN GENÇLER

Galatasaray’ın genç futbolcusu Arda Ünyay hakkında da bilgi veren Montella, “Arda Ünyay’ı takip ediyoruz. Bütün futbolcuları takip ediyoruz. Gelişim süreçleri uygun olduğunda da oynatırız,” açıklamasında bulundu.

İRFAN CAN VE HAKAN ÇALHANOĞLU’NA ÖVGÜ

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci hakkında, “İrfan Can Kahveci, bizimle birlikte çok muazzam performanslar gösterdi ve birçok problem çözdü. Yeteneğini ve neler yapabileceğini iyi biliyoruz. Farklı bir kanat oyuncusu, içeri doğru oynamayı sever. Yapısından dolayı da orta sahada da oynayabilir,” dedi. Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na övgüler yağdıran Montella, “Dünya futboluna baktığımda, pozisyonu olarak Hakan Çalhanoğlu’ndan daha iyi bir oyuncu göremiyorum. Oyun kurucu pozisyonunda en iyisi! Çok büyük futbolcu,” sözlerini sarf etti.