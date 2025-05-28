Vincenzo Montella, Davet Olmayan Futbolcuları Açıkladı

BİLGİLERİ PAYLAŞAN TEKNİK DİREKTÖR

A Milli Takım’ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçları öncesi önemli açıklamalar yaptı. Maçların değerine dikkat çeken Montella, “Son yıllarda A Millî Takım daha çekici bir hale geldi. Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler. Tüm hazırlık maçlarını değerlendirdiğimizde bu seçimleri bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Bu tarz maçlarda alınan mağlubiyet bile size bir şey katabiliyor. Dünyanın öbür ucundan davet gördük ve bu bizi gururlandırıyor.” dedi.

KADRODA BULUNMAYAN OYUNCULAR

Kadroda yer almayan futbolcularla ilgili sorulara cevap veren Vincenzo Montella, “Sezon sonuna geldik, bazı futbolcuların dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli periyot Eylül ayında başlayacak. Kadroya genç oyuncular ekledik, onları görmek istedik. Mert Günok, Avrupa Şampiyonası’ndan sonra dinlenemedi. Onları korumak istedim. Emirhan Topçu da bir süre oynayamadı, onu da riske atmak istemedim. Aral Şimşir’in de aynı konu geçerli. Doktorlarla değerlendirdik ve riskli bir dönem olabileceğini, sakatlanabileceğini düşündük. Bu yüzden kadroda almadık.” şeklinde konuştu.

Forvet seçimleri hakkında gelen bir soru üzerine de Montella, “Her takımın kendi dengesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Milli Takım’da da belirli dengeler var. Pivot forvet… Forvet oyuncusu konusunda neyi kastettiğinizi anlayamıyorum. Ben de kısa boylu, fiziksel olarak farklı kapasiteye sahip bir oyuncuydum.” ifadelerini kullandı.

FERDİ KADIOĞLU’NUN SAKATLIĞI

Sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu hakkında bilgi veren Vincenzo Montella, “Ferdi Kadıoğlu için üzgünüz, kendisi de üzgün. Sürekli iletişim halindeyiz. Sakatlık süresi beklentilerin aksine uzun sürdü. Umarım yakın bir sürede çalışmalara başlar ve sonra bizimle olur.” dedi.