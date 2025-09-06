Vincenzo Montella İspanya Yorumları Yaptı

A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci karşılaşmasında yarın İspanya ile karşılaşacak. Maç, Konya Büyükşehir Stadı’nda yerel saatle 21.45’te başlayacak. Bu önemli müsabaka öncesinde A Millî Takım’ın teknik direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında çeşitli açıklamalar yaptı.

İSPANYA’NIN GÜCÜ

İspanya’nın yetenekli futbolcusu Lamine Yamal hakkında yorum yapan Montella, “Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal’dan oluşmuyor,” dedi. Bu cümlesiyle, rakip takımın yalnızca bir oyuncuya bağlı olmadığını vurguladı.

MAÇ ÖNCESİ ANALİZLER

Deneyimli teknik direktör, İspanya’nın kalitesine dikkat çekerek, “İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!” ifadelerini kullandı.

SAKATLIKTAN DÖNÜŞLER

Montella, İspanyol futbolcular Dani Carvajal ve Rodri’nin sakatlıktan döndüğünü ancak son maçta sonradan oyuna girdiklerini hatırlattı. Bu oyuncuların kalitelerinin maça katkı sağladığını ifade etti.

ARDA GÜLER’İN YETENEĞİ

Genç oyuncu Arda Güler ile ilgili de fikirlerini belirten Montella, “Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid’de devamlılıkla oynamaya başladı. Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar,” dedi. Onun pozisyonunu rakiplere göre değişebileceğini de ekledi.

KAZANMA ARZUSU

Basın toplantısında kazanmaya yönelik açıklamalarını yineleyen Montella, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz,” şeklinde konuştu.

Taktik Üzerine Düşünceler

İspanya’ya karşı ön alan baskısıyla başlayıp başlamayacakları hakkında gelen bir soruya Montella, “Puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim,” yanıtını verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN PERFORMANSI

Montella, Kerem Aktürkoğlu ile de ilgili olarak, “Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım’da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var,” şeklinde konuştu.

ORKUN KÖKÇÜ’YE İLİŞKİN SORULAR

Orkun Kökçü ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Montella, “Oynayacak mı, bilemiyorum. Değerlendirme yapacağız ve son durumlara bakacağız. Kararımızı yarın vereceğiz,” dedi.

FUTBOLCU SEÇİMİ ÜZERİNE

“Adil Demirbağ kadroya alınmadı, Konyaspor tepki gösterdi. Siz ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Montella, “Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum, bunlar beni etkilemiyor. Futbolcuları hangi takımda olursa olsun takip ediyorum. Bu açıklamalardan etkilenmiyorum. Telefonum ve kapım herkese açık,” yanıtını verdi.

BARİŞ ALPER YILMAZ’ın DURUMU

Barış Alper’in kırmızı kartı hakkında konuşan Montella, “Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün,” diyerek bu durumun takım üzerindeki etkisini vurguladı.

TÜRK VATANDAŞLIĞI HAKKINDA

Türk vatandaşı olma konusuyla ilgili gelen sorulara Montella, “Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur,” dedi.

SPOR BAŞARILARIYLA GURURLANMA

Voleybol ve basketboldaki başarılarımıza da değinen Montella, “Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor. Biz de yarın onlar gibi umarım gururlandırmaya devam edeceğiz,” şeklinde sözlerini sonlandırdı.