Vincenzo Montella’nın Oyuncularla İlgili Açıklaması

A MİLLİ TAKIMIN HAZIRLIKLARI VE TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRMELERİ

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika ile yapılacak hazırlık maçları öncesi önemli açıklamalar yaptı. Maçların anlam ve değerine dikkat çeken Montella, “Son yıllarda A Millî Takım daha çekici bir hale geldi. Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler. Tüm hazırlık maçlarını değerlendirdiğimizde bu seçimleri bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Bu tarz maçlarda alınan mağlubiyet bile size bir şey katabiliyor. Dünyanın öbür ucundan davet gördük ve bu bizi gururlandırıyor.” şeklinde konuştu.

KADRODA YER ALMAYAN OYUNCULARIN NEDENİ

Kadroda yer almayan bazı oyuncular hakkında gelen sorular üzerine Vincenzo Montella, “Sezon sonuna geldik, bazı futbolcuların dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli periyot Eylül ayında başlayacak. Kadroya genç oyuncular ekledik, onları görmek istedik. Mert Günok, Avrupa Şampiyonası’ndan sonra dinlenemedi. Onları korumak istedim. Emirhan Topçu da bir süre oynayamadı, onu da riske atmak istemedim. Aral Şimşir’in de aynı konu geçerli. Doktorlarla değerlendirdik ve riskli bir dönem olabileceğini, sakatlanabileceğini düşündük. Bu yüzden kadroda almadık.” dedi.

Forvet seçimleri ile ilgili sorulara yanıt veren Montella, “Her takımın kendi dengesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Milli Takım’da da belirli dengeler var. Pivot forvet… Forvet oyuncusu konusunda neyi kastettiğinizi anlayamıyorum. Ben de kısa boylu, fiziksel olarak farklı kapasiteye sahip bir oyuncuydum.” ifadeleriyle konuya açıklık getirdi.

FERDİ KADIOĞLU’NUN SAĞLIĞI VE GÜNCEL DURUMU

Sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu’nun durumu hakkında ise Montella, “Ferdi Kadıoğlu için üzgünüz, kendisi de üzgün. Sürekli iletişim halindeyiz. Sakatlık süresi beklentilerin aksine uzun sürdü. Umarım yakın bir sürede çalışmalara başlar ve sonra bizimle olur.” diye belirtti.