Vincic’i Şaşırtan Derbi Detayları

VINCIC’İN İSTANBUL MACERASI

Yabancı hakem değerlendirmeleri sonrası dikkatleri üzerine çeken Vincic, derbi için İstanbul’a adım attığı andan itibaren bambaşka bir atmosferle karşılaştı. Türkiye Gazetesi’nin duyurduğu çarpıcı habere göre, stat ve çevresinde tam olarak 32 bin 500 polis ile 10 bin 50 görevli bulunuyordu! Sadece iki gün önce Slovenya’da 450 seyirciye karşı yönetim yaptığı Bravo-Koper maçını düşününce, bu rakamlarla karşılaşan Vincic, şaşkınlık içinde kaldı. “Bu bir rüya mı?” dercesine irkilirken, tribünlerde yükselen coşku ve çevredeki güvenlik ordusu karşısında ne yapacağını bilemedi.

DERBİYİ ASLINDA HİSSETTİ

Yeterince şaşkın kalan Vincic, derbinin gerilim dolu atmosferiyle etkilenerek hemen telefonuna sarıldı. Eşini arayıp, “Gerilim filmi gibiydi, böyle bir şeye hiç rastlamadım!” sözleriyle düşüncelerini aktardı. Son beş gün içerisinde üç farklı ülkede maç yönetmiş olan deneyimli hakem, “Bu duruma hazır değildim” diyerek yaşadığı deneyimi paylaştı. Statta yükselen tezahüratlar, sahadaki gerginlik ve dışarıdaki dev organizasyon Vincic’i büyüledi. Maç golsüz bitse de, derbinin atmosferi hakemin kalbini adeta yerinden hoplattı!