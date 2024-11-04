VİOP’ta Endeks Kontratı Haftaya Yükseldi

AÇILIŞTA YÜKSELİŞ GÖSTEREN KONTRATLAR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 artışla 10.319,75 puandan işlem görerek başladı. Açılış seansındaki önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla bu seviyede devam etti. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyrin izlendiği ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 5,6 artışla 10.312,00 puandan kapattı. Akşam seansında ise endeks kontratı yüzde 0,1 azalarak 10.306,75 puana geriledi.

KREDİ NOTU YÜKSELTİLMESİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-“ye yükselterek, not görünümünü “durağan” olarak belirledi. Açıklamada, ülkenin “B” olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği belirtildi. Küresel piyasalar, haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

ABD’de yarın yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Perşembe günü açıklanacak Fed’in faiz kararı, piyasaların odağında yer alıyor. Para piyasalarında Fed’in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Banka’nın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler ise yüzde 78 seviyesinde bulunuyor. Analistler, Fed’in toplantısında politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini, ayrıca gelecek dönem politikalara dair ipuçlarının aranacağını ifade ediyor.

TEKNİK ANALİZDE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Bugün yurt içinde enflasyon, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve Avro Bölgesi ile Almanya’da Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) takip edileceği belirtiliyor. Teknik analiz açısından endeks kontratında 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın ise destek konumunda olduğu vurgulanıyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin yüzde 2,46 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98’e ineceği öngörülüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 olarak kaydedildi.