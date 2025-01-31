Viop’ta Endeks Kontratında Yükselişle Başladı

VİOP’TA ŞUBAT VADELİ KONTRAT YÜKSELİYOR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) yer alan BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 11.554,00 puandan işlem görerek başladı. Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre bu artış yaşandı. Önceki gün, satış baskısının etkisiyle şubat vadeli endeks kontratı normal seansı yüzde 0,3 düşüşle 11.543,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise endeks kontratı, yatay bir seyir izledi.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİK

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya uygulayacağı tarifelere dair açıklamaları dikkat çekiyor. Ayrıca, bilanço döneminde teknoloji sektörü lider firmalarının beklentilerin üzerinde kar açıklamaları, piyasada olumlu bir hava yaratıyor. Yurt içinde ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye ile ilgili beklenen değerlendirmesi yakından izleniyor. Fitch, en son eylül ayında Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-“ye yükselterek, not görünümünü “durağana” çevirmişti.

TEKNİK GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRİYORLAR

Analistler, yurt içindeki dış ticaret dengesi, aylık para ve banka istatistikleri ile Fitch’ün Türkiye değerlendirmesi gibi önemli verileri takip ederken, yurt dışında ABD’de kişisel tüketim harcamaları ve Almanya’da enflasyon gibi gelişmelerin üzerinde durulacağını belirtiyor. Teknik analiz açısından, endeks kontratında 11.650 ve 11.750 puanlarının direnç, 11.500 ve 11.450 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.