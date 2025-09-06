Viterbo’da Türkler gözaltına alındı

OLASI SALDIRI ENGELLENDİ

Viterbo’daki Santa Rosa Festivali sırasında güvenlik güçleri, muhtemel bir saldırıyı bertaraf etti. İtalyan Özel Harekat Birimi (DIGOS), iki Türk vatandaşını makineli tüfek ve çeşitli silahlarla gözaltına aldı. İtalyan gazetelerinde yer alan haberlere göre, şüphelilerin saldırıya yönelik ayrıntılı bir plan yaptıkları bildiriliyor. Festivale Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ile birlikte İsrail büyükelçisinin de arasında olduğu birçok önemli davetli katıldı.

KATILIMCILAR VE YARGILAMALAR

Katılımcılar arasında Bakan Alessandro Giuli, Forza Italia Senatörü Maurizio Gasparri ve iş programı dolayısıyla Roma’da bulunan Başbakan Meloni’nin kardeşi olan siyasetçi Arianna Meloni de yer aldı. Il Messaggero gazetesinin haberine göre, Viterbo savcılığı tutuklanan kişilere yasadışı silah bulundurma suçundan dava açtı. Savcılar, aynı zamanda silah kaçakçılığı olasılığını araştırırken, terör saldırısı ihtimalini de inceliyor.

BARIŞ BOYUN BAĞLANTISI İDDİASI

Tutuklanan iki kişinin, daha önce Ocak ayında İtalya’da yakalanan ve iadesi reddedilen Türk suç örgütü lideri Barış Boyun ile bağlantılı olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Polis kaynakları, örgüt içinde üç kişi olduğunu ve bunlardan birinin hala firar etmiş olabileceğini belirtti. Şüphelilerin Viterbo kent merkezindeki bir pansiyonda kaldıkları tespit edilse de, sorguda sessiz kalmayı tercih ettiler. Boyun’un geçmişte Türkiye’de bir alüminyum fabrikasına intihar saldırısı düzenlemeyi planladığı iddiaları da mevcut.

ARTIRILAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Lazio’daki güvenlik komitesi, olayın ardından acil olarak toplandı ve bölgeye özel timler, keskin nişancılar ile patlayıcı arama köpekleri konuşlandırıldı. Baş görevli Luigi Aspromonte, güvenlik önlemleri kapsamında tören sırasında bölgede ışıkların açık tutulacağını duyurdu. Santa Rosa Festivali’nde alınan bu güvenlik önlemleri, kentin genel atmosferini etkiledi. Macchina di Santa Rosa’nın taşınması sırasında ışıkların açık tutulması, Viterbo sakinlerinin tepkisini topladı.

POLİS OPERASYONU VE SİLAHLAR

Adnkronos’un haberine göre, şüphelilerin hareketleri, bir ihbar sonucunda izlemeye alındı. Pazar günü saat 14.30 civarında gerçekleştirilen operasyonda, 22 ve 40 yaşındaki şüphelilerin odasında hafif makineli tüfek, bir tabanca ve üç şarjör bulundu. Yetkililerin ifadesine göre, şüphelilerin terör bağlantısına dair kesin bir bulguya ulaşma konusunda herhangi bir kanıt yok. Soruşturma, daha çok adi suçlar ve silah kaçakçılığı üzerinde yoğunlaşmış durumda. Gözaltındaki iki kişinin önümüzdeki bir hafta içinde serbest kalabileceği belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADA TEBRİK MESAJLARI

Başbakan Giorgia Meloni, sosyal medya platformunda “Macchina di Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce Viterbo’da 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklamak için gösterdikleri hızlı müdahale için polisi ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Bu kararlı operasyon, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan’ın derinden hissettiği asırlık bir geleneği güvenli bir şekilde kutlamamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI TAJANİ’DEN AÇIKLAMALAR

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ise “Bu yıl da Viterbo’daki Macchina di Santa Rosa festivaline katıldım. Etkinliğin başlamasından sadece birkaç saat önce 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklayan polisi tebrik ediyorum. Şehrin koruyucu azizi Macchina di Santa Rosa’nın güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan belediye başkanını ve valiyi kutluyorum” dedi. Tajani, bu olayın şiddet kampanyaları düzenleyen kötü niyetli kişilere bir uyarı olmasını umduğunu da belirtti.