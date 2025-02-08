Vivo Çin Pazarında Zirveye Yerleşti

VIVO ZİRVEYİ KAPTI

2024 yılının dördüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) Vivo, Çin akıllı telefon pazarında 13.2 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirerek sektördeki liderliğini sürdürdü ve pazarın yüzde 17.6’sını elinde bulundurdu. Vivo’nun satışları, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 14.8 oranında bir artış gösterdi.

APPLE İKİNCİ SIRADA

Apple, gerçekleştirdiği 13 milyon sevkiyat ile ikinci sıraya yerleşti ve pazar payı yüzde 17.3 oldu. Ancak, Apple geçen yıla oranla yüzde 7.1 düşüş yaşadı. Üçüncü sırada bulunan Huawei, Apple’a yaklaşarak 12.7 milyon sevkiyat gerçekleştirdi ve pazar payı yüzde 16.9 oldu. Huawei, yıllık bazda ise yüzde 14.4 büyüme kaydetti.

XIAOMI BÜYÜMENİN YILDA BİRİNCİSİ

Xiaomi, yıllık büyüme oranı açısından en büyük artışı göstererek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.5 büyüme sağladı ve 12.3 milyon telefon sevkiyatı yaparak pazarın yüzde 16.4’ünü ele geçirdi. Xiaomi’yi, her biri 10.5 milyon telefon sevkiyatı yapan Oppo ve Honor takip etti. Oppo’nun satışları yüzde 7.1 artarken, Honor’un satışları ise yüzde 13.2 düşüş yaşadı.

PAZARDA GENEL GÖRÜNÜM

2024 yılı dördüncü çeyreğinde Çin akıllı telefon pazarında toplamda 75 milyon telefon sevkiyatı yapıldı ve pazar yıllık bazda yüzde 5.3 oranında büyüme gösterdi. Bu, pazarın art arda büyüme kaydettiği dördüncü çeyrek oldu. 2024 yılı itibarıyla toplam sevkiyatlar 271.4 milyon adede ulaşırken, yıllık artış yüzde 3.7 olarak kaydedildi. Bu yıl içinde akıllı telefon sübvansiyonlarının devreye girmesiyle birlikte pazarın büyümeye devam etmesi bekleniyor.