Vivo X200 Pro’nun Batarya Kapasitesi Şaşırttı

VIVO’NUN YENİ MODELLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Vivo, X200 ve X200 Pro modelleriyle son zamanlarda büyük bir ilgi topluyor. Ancak, cihazların farklı ülkelerdeki batarya kapasiteleri, kullanıcılar arasında kafa karışıklığı yaratıyor. Örneğin, daha önce belirttiğimiz gibi Vivo X200, Avusturya’da 5.220 mAh batarya kapasitesi ile satışa sunulurken, diğer bölgelerde bu modelin batarya kapasitesi 5.800 mAh olarak biliniyor.

BATARYA KAPASİTESİNDEKİ FARKLILIKLAR

Bu farklılık yalnızca X200 ile sınırlı kalmıyor. Vivo’nun premium modeli X200 Pro da bazı Avrupa ülkelerinde daha düşük batarya kapasitesine sahip olarak raflarda yer alıyor. Genellikle 6.000 mAh kapasiteyle satılan Vivo X200 Pro, Avusturya ve Macaristan gibi bazı ülkelerde 5.200 mAh batarya ile kullanıcılara sunuluyor. Bu durum, Çin’e özel üretilen X200 Pro Mini modeline kıyasla bile daha küçük bir kapasiteyi içeriyor. Almanya’nın Amazon sitesi de Vivo X200 Pro’nun aynı batarya kapasitesine sahip bir versiyonunu listelemekte.

DEZAVANTAJLAR VE KULLANIM SÜRELERİ

Bu farklı batarya kapasitelerinin nedenine dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, düşük kapasiteli bataryaların ömrünün, 6.000 mAh’lık versiyonlara göre daha kısa olacağı aşikâr. Örneğin, 6.000 mAh kapasiteye sahip Vivo X200 Pro, aktif kullanımda 15 saat 9 dakika gibi uzun bir süre performans göstermişti. Vivo’nun sunduğu bu alternatif batarya kapasiteleri, kullanıcılar için bazı sıkıntılara yol açabilir. Daha düşük batarya kapasitesi, kullanıcıların cihazlarını daha sık şarj etmelerini zorunlu kılabilir.