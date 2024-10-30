Volkan Demirel Bodrum FK’ya Atandı!

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE DEĞİŞİM

Bodrum FK, Süper Lig’deki teknik direktör değişikliğini gerçekleştirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldıktan sonra takımın başına Volkan Demirel getirildi. Süper Lig’deki yeni takımlardan Bodrum Futbol Kulübü, Taşdemir ile karşılıklı bir şekilde yollarını ayırdı. Yönetim, Taşdemir ve teknik kadrosuna veda etmek için çiçek takdim ettiği bir tören düzenledi.

VOLKAN DEMİREL GÖREVE GETİRİLDİ

Yeşil-beyazlı ekip, İsmet Taşdemir’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel’in getirildiğini resmen açıkladı. Bu değişiklik, takım içinde yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor. Bodrum FK, yeni teknik direktörü ile yoluna devam etmeyi planlıyor.