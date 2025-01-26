Volkan Demirel’den Mağlubiyet Sonrası Açıklama

VOLKAN DEMİREL’İN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Eyüpspor’a 1-0 yenilen Sipay Bodrum FK’de teknik direktör Volkan Demirel, oyundan memnun, ama skordan mutsuz olduğunu belirtti. Demirel, Grey Beton Bodrum Stadı’nda gerçekleştirilen maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

OTEL YANGINI HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ

Maç sonrası ilk olarak Bolu’daki otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Demirel, yaralananlara da acil şifalar diledi.