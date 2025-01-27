Volkan Demirel Gol Sorununu Çözecek

MAĞLUBİYET SERİSİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 21’inci haftasında, evinde üst sıralarda yer alan Eyüpspor’a 1-0 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de 16 puanla 16’ncı sırada bulunan yeşil-beyazlılar, 15’inci basamaktaki Konyaspor’un 5 puan gerisinde kalıyor.

PERFORMANSDAN MEMNUN, SONUÇTAN ÜZÜNTÜ

Bodrum FK’nın başında çıktığı 10 lig maçında yalnızca 1 kez galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör Volkan Demirel, takımın gösterdiği performanstan memnun, ancak alınan sonuçlardan mutsuz olduklarını ifade ediyor. Takımın iyi mücadele ettiğini vurgulayan Demirel, “İyi oynuyoruz, Eyüp maçında da iyiydik. Ancak bir türlü sonuca gidemiyoruz. Toplamda 32 kez ceza alanına girip 17 şut çekmişiz. İsabet ise 2 tane. Bunu irdeleyeceğiz” dedi.