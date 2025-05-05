“Volkswagen’de Güvenlik Sorunu Var!”

ULUSAL KAYGILAR VE GÜVENLİK STANDARTLARI

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), ID. Buzz modelinin üçüncü sıra koltuğunun, resmi olarak iki kişilik olmasına rağmen üç yolcunun oturabileceği genişlikte tasarlandığını açıkladı. Ancak koltuk üzerinde yalnızca iki emniyet kemeri bulunduğu, ABD’nin federal güvenlik standartlarıyla çeliştiği belirtiliyor. NHTSA, bu koltuğun oturma yüzeyinin güvenlik yönetmeliklerinde tanımlanan maksimum genişliği aştığını ve bunun güvenlik riski taşıdığını vurguluyor. Üçüncü sırada üç kişinin oturması durumunda ortada kalan yolcu için emniyet kemeri olmadığı için olası kazalarda yaralanma riski artıyor.

YENİ ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

Volkswagen, bu sorunu çözmek için dikkat çekici bir yöntem belirledi. Şirket, koltuğa üçüncü bir emniyet kemeri eklemek yerine mevcut koltuğa dolgusuz trim parçaları ekleyerek oturma alanını daraltmayı planlıyor. Böylelikle, yalnızca iki kişi için tasarlanmış olan koltuk, hem güvenlik standartlarına uygun hale getirilecek hem de tasarım amacına uygun bir şekilde düzenlenecek. Bu strateji, ek kemer montajından daha basit ve hızlı bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Volkswagen, bu adımla birlikte ID. Buzz modelinin güvenliğini sağlamak ve hızlı bir şekilde geri çağırma sürecini tamamlamak istiyor.

GÜVENLİK PERSPEKTİFİ VE PİYASA ETKİLERİ

Bu geri çağırma süreci, ABD pazarındaki tüm ID. Buzz modellerini kapsıyor. Volkswagen, etkilenen araç sahipleriyle irtibat kurarak gerekli düzeltmeleri ücretsiz yapacak. Şirketin bu yaklaşımı, araç sahiplerinin güvenliğini sağlama sorumluluğunu gösteriyor. ID. Buzz, 2024 sonlarında ABD pazarında satışa sunuldu ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekti. Elektrikli minibüs, retro tasarımı ve geniş iç hacmiyle beğenilirken, bu geri çağırma durumu modelin algısını olumsuz etkileyebilir. Avrupa’da tanıtılan ve kullanılan ID. Buzz, elektrikli araç segmentinde Volkswagen için önemli bir konumda. Türkiye pazarında da güçlü bir marka olan Volkswagen, ID. Buzz modelini ülkeye getirme olasılığını göz önünde bulunduruyor. Bu gelişme, elektrikli araçlara ilgiyi artıran Türkiye’deki otomobil tutkunları için önemli bir hatırlatma taşıyor.

TASARIM VE GÜVENLİK HASSASİYETİ

Volkswagen’in ID. Buzz modeli için yaşanan bu geri çağırma durumu, otomotiv sektöründe tasarım detaylarına ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Bu olay, global güvenlik standartları ve araç mühendisliğine olan hassasiyetin önemini ortaya koyuyor. Otomotiv üreticilerinin güvenlik ve tasarım unsurlarını birlikte düşünmesi gerektiği konusunda önemli bir hatırlatma olarak değerlendiriliyor.