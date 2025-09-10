Volkswagen Fiyatları Arttı, Satışlar Düştü!

Volkswagen, son zamanlarda uyguladığı fiyat politikasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketin fiyatları hızla artarken, Türkiye’deki satışlarının düşmesi artık kaçınılmaz bir durum haline geldi. Bunun sebebi, Çinli otomotiv markalarının Türkiye pazarına girmesiyle birlikte sunulan çok daha uygun fiyatlarla donanımlı araçların tüketicilerin tercih listelerine girmesi. Volkswagen, bu Çinli rakipleri karşısında etkili bir yanıt verme konusunda zorluk yaşıyor.

ŞİRKETİN ZOR GÜNLERİ

Ekonomik sıkıntılar yaşayan firma, mevcut durumu yönetmekte zorlandığı için tarihte ilk kez fabrikalarını kapatma ve birçok işçisini işten çıkarma yoluna gitti. Volkswagen’in Türkiye’deki fiyatlarının yükselmesi, şirketin maliyetlerini arzuladığı seviyelere çekmeyi başaramadığını gösteriyor. Bu durumda, üretim yerini Almanya’dan daha uygun maliyetlerle üretim yapılacak ülkelere kaydırma planı, firmanın belki de tek kurtuluş yolu olarak öne çıkıyor.