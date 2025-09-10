Volkswagen Fiyatları Arttı, Satışlar Düştü!

VOLKSWAGEN’İN FİYAT POLİTİKASI

Volkswagen, son zamanlarda uyguladığı fiyat stratejisi ile birçok kişiyi şaşırtıyor. Şirketin fiyatlarının hızla yükselmesi, Türkiye’deki satışlarının kaçınılmaz bir şekilde düşmesine neden olabiliyor. Ayrıca, Çinli otomotiv markalarının Türkiye pazarına girmesiyle birlikte, daha uygun fiyatlarla daha fazla özellik sunan otomobiller de tüketicilerin alternatifleri arasında kendine yer buluyor. Volkswagen, bu artan rekabete yanıt verme konusunda sıkıntı yaşıyor.

ŞİRKETİN ZOR GÜNLERİ

Ekonomik olarak zor zamanlar geçiren firma, tarihinde ilk kez fabrikalarını kapatma ve büyük oranda işçi çıkarmak zorunda kaldı. Volkswagen’in Türkiye’deki fiyatları, şirketin maliyetlerini bir türlü kontrol altına alamadığını açıkça gösteriyor. Almanya’daki üretimin yanı sıra, daha uygun maliyetler sunan başka ülkelere yönelmek, firmanın çıkış yolu olarak değerlendiriliyor.