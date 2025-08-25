Volkswagen ile Xpeng İşbirliği Genişliyor

VOLKSWAGEN VE XPENG ORTAKLIĞI

Almanya’nın köklü markası Volkswagen ile Çin’in yükselen devi Xpeng, otomotiv endüstrisinin geleceğini etkileyecek önemli bir adım atıyor. İki şirket arasındaki stratejik işbirliği, sadece bataryalarla çalışan araçlarla sınırlı kalmayıp, benzinli ve hibrit motorlu modellerin kalbinde yer alacak yeni bir elektronik mimari geliştirilmesini de içeriyor. Bu gelişme, özellikle küresel rekabetin yoğun olduğu Çin pazarında dengeleri değiştirebilecek bir potansiyele sahip.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VE GELİŞMELER

Volkswagen Grubu ile Xpeng, birlikte geliştirdikleri CEA (Centralized Electronic Architecture) adlı elektronik ve elektrik mimarisinin kapsamını genişletme kararı alarak sektörde dikkat çekti. İlk aşamada yalnızca Çin’de üretilen batarya elektrikli araçlar için tasarlanan bu platform, 2027 yılından itibaren benzinli ve hibrit araçlarla da entegre edilmeye başlanacak. Yazılım odaklı yapısı sayesinde araçların uzun süreli değerini koruması hedefleniyor. Şimdiye kadar, Volkswagen’ın Çin’de üretilen benzinli araçları, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve akıllı kokpit özellikleriyle dikkat çekiyor.