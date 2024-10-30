“Volkswagen’in Üçüncü Çeyrek Kârı Düştü”

ZAYIF PERFORMANS VE MALİYETLERİN ETKİSİ

Volkswagen, binek otomobil birimindeki zayıf performansı ve model yenilemeleri gibi yüksek maliyetlerin otomobil üreticisini olumsuz etkilemesi nedeniyle üçüncü çeyrek faaliyet kârının %42 düştüğünü açıkladı. Yılın ilk dokuz ayında çekirdek birimdeki satışların faaliyet getirisi %2 seviyesine geriledi. Temmuz-Eylül döneminde faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) 2,86 milyar Euro’ya düşerek, LSEG’in ortalama tahmini olan 2,80 milyar Euro ile büyük ölçüde örtüşüyor.

MALİYET AZALTMALARINA İHTİYAÇ VURGUSU

Finans şefi Arno Antlitz, bu durumun “önemli maliyet azaltımlarına ve verimlilik kazanımlarına duyulan acil ihtiyacı vurguladığını” belirtti. Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi, bu çeyrekte yıllık görünümünü iki kez düşürürken, BMW ve Mercedes-Benz gibi rakiplerin de benzer zorluklarla karşı karşıya kaldığı gözlemleniyor.

Volkswagen ile güçlü Alman sendikası IG Metall arasındaki görüşmelerin ikinci turu, iş konseyi başkanının görüşmeleri sonlandırma ve grev başlatma tehdidiyle Çarşamba günü başlayacak. Bu durum, sektördeki belirsizlikleri artırarak, hem iş gücü hem de üretim süreçlerini etkileyebilir.