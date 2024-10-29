Volkswagen Üç Fabrika Kapatma Hedefiyle Yola Çıkıyor

ÇALIŞANLARA YENİ PLANLAR HAKKINDA BİLGİ

Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, şirketin merkezi olan Wolfsburg’da düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulu Almanya’daki en az üç Volkswagen fabrikasını kapatmak istiyor” dedi. Cavallo, Türkiye’deki diğer tesislerin de küçülmesine işaret ederek, şirketin yönetim kurulunun işten çıkarmaları planladığını ifade etti. Cavallo ayrıca, “Yönetim kurulu ayrıca bu ülkede kalan tüm fabrikaları küçültmeyi planlıyor. Somut olarak bu, ürünlerin, miktarların, vardiyaların ve tüm montaj hattının azaltılması anlamına geliyor. Yönetim bu konuda kesinlikle ciddi. Bu, toplu pazarlık turunda kılıç sallamak değildir, Almanya’daki tüm Volkswagen tesisleri bu planlardan etkileniyor. Hiçbiri güvende değil” şeklinde konuştu.

HÜKÜMETTEN MASTER PLAN TALEBİ

Cavallo, Alman hükümetinin derhal sanayi için bir master plan hazırlaması gerektiğini vurguladı ve bunun sanayinin gerilemesini durduracağını belirtti. Ancak, kapanmadan hangi fabrikaların etkileneceği veya Volkswagen Grubu’nun Almanya’daki yaklaşık 300 bin çalışanından kaçının işten çıkarılabileceği hakkında bilgi vermedi. Volkswagen İş Konseyi Başkanı, yönetim kurulunun bu planlarına karşı olduklarını belirterek, “Tüm yönetim kurulu üyelerini ve şirketin tepesindeki herkesi sadece uyarabilirim: Bizimle, VW işgücüyle uğraşmayın” dedi.

ALMANYA’DA İSTİHDAM KORUMA ANLAŞMASI

Volkswagen, Eylül 2024’te tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri çerçevesinde Almanya’daki fabrikalarını kapatacağını ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını 5 yıl erken sonlandıracağını açıklamıştı. Şirket, bu kararının gerekçesi olarak Avrupa’daki yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin rekabet gücünü azaltmasını ve satışların düşmesini gösterdi. Alman otomotiv sektöründe bu durum, önemli bir “deprem” etkisi yarattı. Volkswagen, yeniden yapılanma ve maliyetleri düşürme planları üzerine sendikalarla müzakere yapıyordu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SIKINTILAR

Alman sendika liderleri geçmişte Volkswagen’e grev tehdidinde bulunarak, işçileri işten çıkararak “tarihi bir hata” yapmaması için uyarıda bulundu. Volkswagen, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika’da 10 ülkede toplam 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlamakta. Şirketin Almanya’daki istihdamı ise yaklaşık 300 bin kişiyi buluyor. Ayrıca, Volkswagen Group, 2026’ya kadar 10 milyar euroluk tasarruf planı kapsamında personel giderlerini 2026’ya dek 5’te 1 oranında düşürmeyi hedefliyor.

REKABET GÜCÜ VE ZORLUKLAR

Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji maliyetleri, yavaş ekonomik büyüme ve artan rekabetle karşı karşıya kalıyor. Yıllık ortalama 280 milyar euro ihracat yapan üreticiler, Çin ve Avrupa’dan gelen zayıf talep karşısında maliyetleri düşürme çabası içinde. Elektrikli araçlara geçiş süreci de, Almanya’nın otomotiv sektörü için çeşitli düzenlemeler ve ham madde tedariki nedeniyle zorlu olmaya devam ediyor. Sektör, batarya teknolojisine büyük yatırımlar yaparken artan maliyetlerle mücadele etmek durumunda kalıyor.