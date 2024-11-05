“Vücudunun Yarısı Olmadan Hayata Devam Ediyor”

HASTANEDE YAPILAN NİHAYET AMELİYAT

Dünya genelinde sadece 70 kişiye uygulanan ve yalnızca 7’sinin hayatta kalabildiği ‘Hemikorperektomi’ ameliyatı, yaklaşık iki ay önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) gerçekleştirildi. 13 saat süren operasyon sonucunda tümörden kurtarılan 65 yaşındaki Tuncer Poşluk, belden aşağısı kesilerek tedavi edilen dünya üzerindeki 8’inci, Türkiye’deki ise eşine rastlanmayan bir vakaya dönüştü. Başarılı geçen ameliyatla ölümün eşiğinden dönen hasta, yaşamına vücudunun yarısı olmadan devam edecek. İstanbul’da kuyruk sokumundaki büyük kitle nedeniyle tedavi olamayan Poşluk, SEAH’ta şifayı buldu. Yapılan tetkiklerin ardından, tümör ve çevresindeki organları çıkarmak amacıyla nadir bir operasyon olan ‘Hemikorperektomi’ uygulandı. Tuncer Poşluk’un belden aşağısı, tümörle birlikte kesilerek çıkarıldı. 13 saat süren zorlu ameliyatın ardından, Poşluk yoğun bakımda 40 gün geçirdi ve ardından servise alındı. Artık, bu eşine nadir rastlanan vakayla yaşamına vücudunun yarısı olmadan devam edecek.

AMELİYATIN DETAYLARI

Ortopedi Bölümü’nden Doç. Dr. Fevzi Sağlam, hastanın başvuru sırasında kuyruk sokumundaki kanser tanısıyla geldiğini belirtti. “Bu kanser sadece kuyruk sokumuyla sınırlı kalmayıp, leğen kemiklerini, idrar torbasını, kalça kaslarını ve bağırsakların bir kısmını da etkiledi. Neyse ki kanserin yayılımı başka bir organa ulaşmamıştı. Birçok hastaneye başvurdu ancak tedavi edilemez denildi. Biz, hastayı değerlendirerek bu nadir ameliyata karar verdik. Ameliyatta hastanın belden aşağısının kesilmesi ve tümörü içeren organların çıkarılması gerekiyordu. Ameliyat süreci 13 saat sürdü ve hasta yaklaşık 25 kilogramlık bir vücut uzvunu kaybetti.” dedi.

YOĞUN BAKIM SÜRECİ

Ağır ağrılar çeken hasta, yürüyemeden hastaneye getirildi. Doç. Dr. Sağlam, hastanın iyileşme sürecinin 40 günlük yoğun bakımla devam ettiğini ve bu sürecin başarılı bir şekilde yönetildiğini söyledi. “Bu ameliyat bazı kanser türlerinde, seçilmiş vakalarda bir umut olabilir,” diyerek ameliyatın önemine vurgu yaptı. Ameliyattan sonra hastanın bağırsak ve idrar yoluna bağlanan torbaları olacağını, bunun sonrası için ise sağlıklı bir yaşam sürdürebileceğini dile getirdi.

HASTANIN YAKINLARINDAN KAVRAM KARGAŞASI

Tuncer Poşluk’un gelini İlkem Poşluk, ameliyat süreci öncesinde iki yıl boyunca birçok hastaneye başvurduklarını ve sonuç alamadıklarını söyledi. “Karanlık bir tünelin sonundaki ışık gibi oldu bize. Fevzi Hoca ve ekibi bize çok iyi yönlendirdi. Ameliyatın zorlukları hakkında konuştuk, fakat umudumuzu kaybetmedik,” dedi. Zor bir süreçten geçtiklerini ancak bunun sonuçlarının umut verici olduğunu belirtti.

BÜYÜK BİR ŞÜKRAN DUYGUSU

Vücudunun belden aşağısı kesilen Tuncer Poşluk, ameliyat sonrası durumunu böyle açıkladı: “Şu an iyiyim. Bu zor sürecin ardından ailemle birlikte hayatımı sürdüreceğim. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür ediyorum, çünkü onların sayesinde buradayım. Zor dönemlerden çıktım.” diye konuştu.