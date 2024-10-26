Walmart Türkiye Açılışı Hakkında Detaylar

WALMART’IN TÜRKİYE PAZARINA GİRİŞİ

Amerika merkezli büyük perakende zinciri Walmart, dünya genelinde hızla büyüme stratejileri doğrultusunda Türkiye pazarına girebileceğine dair işaretler veriyor. “Walmart nedir?”, “Walmart Türkiye’ye mi geliyor?”, “Nereye geliyor?” ve “Walmart ne zaman açılacak?” gibi sorular güncel olarak araştırılıyor. Walmart’ın Türkiye’deki planlarına dair birçok spekülasyon ortaya çıkıyor. Ekonomistler ve sektör temsilcileri, Walmart’ın Türkiye pazarına girmesi halinde tüketici fiyatlarının rekabetçi bir hal alacağını belirtiyor.

WALMART HAKKINDA

Walmart, Amerika merkezli ve dünyanın en büyük perakende zincirlerinden birisidir. 1962 yılında Sam Walton tarafından kurulan şirket, uygun fiyat politikası ve geniş ürün yelpazesi ile tanınıyor. Gıda, elektronik, ev eşyaları, kıyafet gibi pek çok kategori altında ürün sunarak tüketicilere alışveriş kolaylığı sağlıyor. Walmart, Türkiye’de perakende satış ağı oluşturmak yerine, Türkiye’yi tedarik merkezi olarak konumlandırmayı planlıyor. AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun sözlerine göre, Walmart, Türkiye’den mobilya ve dondurulmuş gıda gibi çeşitli ürün gruplarında alım gerçekleştirecek.