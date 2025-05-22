Dünya

Washington’da Saldırı: İki Çalışan Vuruldu

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ABD’DEKİ SİLAHLI SALDIRIDA İKİ İSRAİL ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

ABD’nin başkenti Washington’da yer alan Başkent Yahudi Müzesi yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda, iki İsrail Büyükelçiliği çalışanı yaşamını yitirdi. Olay, yerel saatle 21.05’te meydana geldi ve etkinlikten çıkan bir erkek ve bir kadın çalışan vuruldu.

İÇ GÜVENLİK BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu saldırıyı “anlamsız bir cinayet” olarak değerlendirdi ve yetkililerin konuyla ilgili soruşturma yürüttüğünü ifade etti.

POLİS VE FBI OLAY YERİNDE

Olayın ardından Washington polisi ve FBI ekipleri hemen bölgeye intikal etti ve güvenlik çemberi oluşturdu. Şehirdeki birkaç ana cadde kapatıldı ve saldırının sebebine dair detaylı bir inceleme başlatıldı.

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