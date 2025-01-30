Washington’da Uçak ve Helikopter Çarpıştı

ABD’DE UÇAK VE ASKERİ HELİKOPTER ÇARPIŞTI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir ticari uçak ile askeri helikopter çarpıştı. American Airlines’a ait olan uçak ile askeri helikopterin çarpışmasının ardından Potomac Nehri’ne düştüğü bildiriliyor. The New York Times’ın verdiği bilgiye göre, Potomac Nehri’nde arama kurtarma çalışmaları hala sürüyor. Bölgedeki birçok kişi, nehir kenarlarına araçlarını park ederek kurtarma çalışmalarını izliyor.

NEHİRDEN CANSIZ BEDENLER ÇIKARILDI

CBS, Potomac Nehri’nden 18 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını duyurdu. Diğer medya kuruluşları da çok sayıda cansız bedenin sudan çıkarıldığını belirtse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uçakla çarpışan askeri helikopterde bulunan 3 askerin hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Kazanın anı da, bölgedeki bir güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı ve iki aracın havada çarpıştığı görünmekte.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçak ve helikopterin havada çarpışma anlarına ait bazı görüntüler sosyal medyada yayımlanırken, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. Potomac Nehri’ne düşen uçakta toplam 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu, helikopterde ise 3 askeri personelin olduğu bildirildi. Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma görevlisinin sevk edildiği belirtildi. Havanın ve nehrin soğuk olması, kurtarılması muhtemel kazazedelerin zamanla yarıştığı bir durum oluşturuyor.

ENKAZ SU ALTINDA, KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Enkazın Potomac Nehri’ne düştüğü belirtildi. Bölgeye arama kurtarma botları sevk edildi ve çok sayıda asker ile acil durum ekibi müdahalede bulunuyor. American Airlines, uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğunu belirtiyor, ancak kaza için “Şu anda can kaybı olup olmadığına dair teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor” ifadelerini kullanıyor.

BEYAZ SARAY’DAN DURUM AÇIKLAMASI

Beyaz Saray basın ofisi, bu akşam yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın olay hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, FOX News’e yaptığı açıklamada, “Yönetimin düşünceleri ve duaları olayda yer alan herkesle birlikte” ifadesini kullandı.

BAŞKAN YARDIMCISINDAN DUYARLIĞA DAVET

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, uçak kazası ile ilgili olarak “Lütfen bu akşam Reagan havaalanı yakınında meydana gelen kazada bulunan herkes için dua edin. Durumu izliyoruz ancak şimdilik en iyisini umalım” dedi. Ronald Reagan Ulusal Havaalanı’nda ise tüm seferlerin durdurulduğu bildirildi. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise sosyal medya üzerinden, bakanlığın “bu korkunç olayda arama ve kurtarma çalışmaları için tüm mevcut ABD Sahil Güvenlik kaynaklarını seferber ettiğini” açıkladı.

SON ÖLÜMLÜ KAZA 2001 YILINDA MEYDANA GELMİŞTİ

American Airlines’ın son ölümle sonuçlanan kazası 2001 yılının sonlarında yaşanmış ve New York’taki Kennedy Uluslararası Havaalanı’ndan kalkarken türbülansa giren uçak, doğru müdahale yapılmaması sonucu 260 yolcusu ve yerde 5 kişiyi kaybetmişti.