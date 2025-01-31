Washington’da Uçak ve Helikopter Çarpıştı

UÇAK VE HELİKOPTER HAVADA ÇARPIŞTI

ABD’nin başkenti Washington çevresinde, 64 yolcu taşıyan bir uçak ile 3 askeri personelin bulunduğu bir helikopter havada çarpıştı. Kazada kurtulan olmadığı düşünülen uçakta Türk antrenör Alper Uçar’ın yanı sıra 6 öğrencisiyle 2 arkadaşının da yer aldığı öğrenildi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan resmi açıklamada, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpıştığı belirtildi. American Airlines’a ait olan yolcu uçağı ve helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri’ne düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre şu ana kadar kazadan kurtulan bulunmadığı bildirildi. Sosyal medyada, çarpışma anına ait görüntüler paylaşıldı. Havalimanındaki tüm uçuşlar acil olarak durduruldu ve çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Potomac Nehri’ne düşen uçakta bulunan 64 kişiden hayatını kaybedip kaybetmediğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

NEHRİNDEN CANSIZ BEDENLER ÇIKARILDI

Öte yandan, CBS News’a konuşan bir yetkili, nehirden 30 cansız bedenin çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Yetkililer, helikopterin o anda ve irtifada neden uçtuğunu araştırmakta olduklarını da belirtti. ABD’de antrenörlük yapan ve Türkiye’yi Olimpiyat oyunlarında buz dansı kategorisinde iki kez temsil eden Alper Uçar, bu trajik kazada öğrencilerini ve arkadaşlarını kaybetti. Amerika’nın Sesi’ne verdiği açıklamada Uçar, “Çok büyük bir trajedi ile karşı karşıyayız. Şu anda 6 öğrencimi kaybetmiş durumdayım. Sporcularımız kamp sürecinden dönerken bu kaza meydana geldi. Biz de 2 antrenörümüzü ve 6 sporcumuzu kaybettik. Kazada hayatını kaybeden sporcularımız 12 ile 17 yaşları arasındaydı. Genç ve gelecek vadeden sporculardı, bu yüzden çok önemliydiler. Amerikan Federasyonu’nun önem verdiği bir kamptı ve Doğu Yakası’nın en iyi sporcularıydı. Şu anda gelecek 10 yılı kaybetmiş durumdayız. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.