Washington’un Açıklaması: Krize Müdahale Edilmeyecek

ABD BAŞKAN YARDIMCISI JD VANCE’İN AÇIKLAMALARI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan ve Pakistan arasındaki mevcut gerilimle ilgili önemli bilgiler verdi. Vance, Fox News programına katıldığı sırada, bu durumun ABD’yi ilgilendirmediğini ve ülkeler arasında tarafsız kalacaklarını dile getirdi. Ayrıca, ABD’nin her iki tarafı da silah bırakmaya zorlayamayacağını ve gerilimin daha geniş bir bölgesel savaş ya da nükleer çatışmaya dönüşmemesini umduklarını aktardı.

HİNDİSTAN’IN PAKİSTAN’A YÖNELİK SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde meydana gelen ve 26 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına yanıt olarak, 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. İslamabad yönetimi ise, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve toplamda 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Pakistan ordusu, Hindistan’ın saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi bu talebi doğrulamadı. Ayrıca, Pakistan ordusu 8 Mayıs’ta Hindistan’a ait 25 “Harop” SİHA’sını etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

ABD’NİN MÜDAHALE OLMAYACAĞI KARARI

ABD’nin bu gerilimle ilgili müdahil olmama kararı, Güney Asya’daki güç dengelerini önemli ölçüde değiştirebilir ve bölgesel güvenlik politikalarının yeniden şekillenmesine neden olabiliyor. Bu durum, iki ülkenin arasındaki ilişkileri etkileyecek ve bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi adına atılacak adımlar konusundaki planları da gözden geçirmeyi gerektirebilecek.